Belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören kırsal mahallesinde arazi yüzünden çıkan kavgada belediye meclis üyesi Haydar Bulut tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Çat Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti.

Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali'nin de tabancayla ateş etmesi sonucu Haydar Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı.

Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma kaçan kardeşleri arıyor.