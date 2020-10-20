Dumlupınar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'nin gollerini Ahmet Özer ve Selman Sevinç kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."