Belediye işçileri yaban domuzlarını doğada besledi - MUĞLA

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Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekipleri, semt pazarlarından çıkan sebze, meyve ve marketlerin gıda atıklarını domuzların sıkça görüldüğü Armutaalan ve Siteler Mahalelesi'ndeki ormanlık alanlarda farklı noktalara bıraktı.Yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, şehre inip yiyecek aramak yerine işçilerin yolunu ormanlık alanda beklemeye başladı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aç kalan yaban domuzlarının otellerinde kapalı olması dolayısıyla yiyecek bulmak için cadde ve sokaklarda dolaşmaya başlaması üzerine ormanlık alana yiyecek taşıdıkları belirtildi.Vatandaşların can ve mal güvenliği için yaban hayatını da düşünerek ormanlık alanlara yiyecek bırakmayı uygun gördükleri amaçlarının yaban domuzlarını doğal ortamda tutarak beslemek olduğu bildirildi.Domuzların beslenme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.