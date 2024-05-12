Belediye başkanının yeğeni silahlı saldırıda öldü
İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş açtığı parkta oturan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenildi.
Bağcılar'nın Merkez Mahallesindeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Bu sırada parkta oturan Furkan Torun ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan 26 yaşındaki Furkan Torun yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Furkan Torun'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ağır yaralanan Bayram K.nin ise tedavisi sürüyor.
BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİ
Öte yandan hayatını kaybeden Furkan Torun'un Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenildi.
Asker, yeğeni için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Yeğenim Furkan Torun'u kaybettik. Defin işlemi işlemi İstanbul'da olacaktır. Saatle alakalı ilerleyen saatlerde bilgi verilecektir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.