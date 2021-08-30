Belediye başkanının kardeşi korona kurbanı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal'ın kardeşi Önder Ünal, koronovirüse yakalandı. Bir süredir tedavi gören Ünal, yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugün Filyos kent sitesinde bulunan evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Yanı aile mezarlığına defnedildi.

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