Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde bir bilboarda, seçimden sonra astırdığı kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşerilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunup belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile birlikte kendisine ait araçla Başköy Mahallesi'ne gitti. Bilboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, afiş yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti Belediye Başkanı adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve akrabası Osman Koç (51) ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, ikisinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabaları Osman Koç tutuklandı.

GÖREV ŞEHİDİ ÜNVANI VERİLDİ

İhsan Öztoklu'nun ailesi ise, Öztoklu'ya 'Görev Şehidi' unvanı verilmesi için müracaatta bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı oluruyla Öztoklu'ya 'Görev Şehidi' unvanı verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayın ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Öztoklu'yu bıçaklayan Abdurrahman Koç hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Babası eski belediye başkanı Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç hakkında ise 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayın tutuksuz sanıkları İrfan Kaynak (45) hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', Necmi Yavuz (21) hakkında ise 'Suçu işlemeye alenen tahrik etme' suçlarından ceza verilmesi istendi.

"ÇAKIYI BAŞKANA SALLAMADIM"

Cinayeti işleyen Abdurrahman Koç, Doğanhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde şunları söyledi:

"İhsan Öztoklu üzerime doğru yürüdü. İhsan Öztoklu elini beline götürünce silah çekeceğini zannettim. Çiftçilikte kullandığım çakıyı cebimden çıkardım. İri cüsseli olduğu için korkmuştum. Elimde çakı varken biraz itekledim. İhsan Öztoklu üzerime gelirken elimdeki çakıyla sabit kaldım. Ancak çakıyı vücuduna saplama gibi bir girişimde bulunmadım. Elimdeki çakının İhsan Öztoklu'ya isabet ettiğini bile bilmiyorum. Olay sırasında babamı ve Osman Koç'u görmedim. İhsan Öztoklu'nun bıçak yarası ile öldüğünü avukatımdan öğrendim. Elimdeki çakıyı kesinlikle başkana sallamadım. Olaydan dolayı çok pişmanım." dedi.

ARAMIZDA HUSUMET YOKTU

Abdullah Koç ise verdiği ifadesinde İhsan Öztoklu ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ileri sürdü. Koç, "İhsan Öztoklu'nun nasıl yaralandığını görmedim. Oğlumun jandarma karakoluna getirildiğini başkalarından duydum. Kahvehanede oturduğum sırada olaydan 1 saat sonra jandarma gelip beni gözaltına aldı. İhsan Öztoklu'nun ölümü ile ilgili bir bağlantım söz konusu değil. Oğlumun seçimden önce ve sonrasında İhsan Öztoklu hakkında olumsuz bir konuşması olmadı. Olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini bilmiyorum. Seçimden sonra İhsan Öztoklu ile aramızda herhangi bir husumet söz konusu değildi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"BURASI BAŞKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK"

İddianamede tanık ifadelerine de yer verildi. Tanıkların ifadelerinde olay sırasında şüphelilerin başkan İhsan Öztoklu'ya yönelik "Burası Başköy. Burada kanınızı içeriz. Kimden izin aldınız da bu afişi taktınız" diyerek küfür edildiğini ve sonrasında "Vurun öldürün. Kanını içelim burada. Burası Başköy, buradan çıkış yok" dediklerine yer verildi. Başkan İhsan Öztoklu'nun ise, Abdullah Koç'a, "Ben belediye başkanıyım. Burası benim mahallem. Siz Allah'ın kelamını nasıl yırtarsınız" dediğine de yer verildi. Bu tartışmanın ardından Abdurrahman Koç'un koşarak gelip Öztoklu'ya saldırıp, bıçakladığı belirtildi.

AİLE: SÜREKLİ TEHDİT EDİYORLARDI

Soruşturma kapsamında Başkan Öztoklu'nun ailesinin müşteki sıfatıyla verdiği ifadelerinde, şüphelilerden şikayetçi olduklarını, İhsan Oztoklu'nun seçim süreci boyunca ve seçildikten sonraki süreçte bir önceki dönem başkanlık yapan Abdullah Koç ve oğlu Abdurrahman Koç tarafından sürekli tehdit edildiğini ve fiziki takibe maruz kaldığını belirtti.

"TASARLAMA VAR" DENİLDİ

Hazırlanan iddianamede olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğine yer verilirken, Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç, akrabası Osman Koç ve tutuksuz sanık İrfan Kaynak tarafından öldürme eyleminin daha önceden planlandığı belirtildi. Diğer sanık Necip Yavuz'un ise olay yerinde olmadığı, ancak bir gün önce İrfan Kaynak'ın sosyal medya hesabında "Vay be. Sen şehit tabelasını sök, yerine kendi tabelanı dik. Burası Türkiye. Bazı zatlar da feraha gelsin" paylaşımına yorum yapıp, Öztoklu'yu kastederek, "Adamlık noksan onda, boş ver dayı. Zaten vaadi geldi, seslenme" yorumu yaparak İhsan Öztoklu'nun öldürülmesi gerektiği manası çıkaracak şekilde paylaşım yaparak alenen suç işlemeye tahrik ettiği belirtildi.

İddianamenin ardından sanıkların Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyor.

"İDAM İSTİYORUM"

İhsan Öztoklu'nun eşi avukat Hanife Öztoklu ise duygularını şu sözlerle anlattı:

"İhsan'ım şehit oldu; ama onu kaybetmekle bizim ve ailemizin hayatı bitti adeta. Bir hukukçu olarak ceza infaz yasasının değişmesini istiyorum. En değerlimi benden aldılar, çocuklarımı yetim bıraktılar. Tüm katiller için idam istiyorum. Belki başka çocuklar yetim kalmaz. Başka İhsanlar ölmez."