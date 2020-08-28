Belediye başkanı şalvarını giyip tarlada şerbetçi otu ve fasulye topladı

Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetişen ve ilaç sanayisinde kullanılan, "yeşil altın" olarak da nitelendirilen şerbetçi otunun hasadı başladı.
Bölge halkının tarımdan aldığı payı artırmak, ilçe sakinlerini bu alanda teşvik etmek ve ürünlerini tanıtmak isteyen Tekin, mesaisi dışındaki zamanının bir bölümünü şalvar giyip tarlada çiftçilere yardım ederek geçiriyor.
Her gittiği tarlada kadınlar tarafından ilgiyle karşılanan Tekin, şerbetçi otu ve fasulye toplayıp traktör kullanarak hasada destek oluyor.
Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en iyi yaptığı işlerden birinin belediyecilik, diğerinin çiftçilik olduğunu söyledi.
"Orak da biçerim, burçak da yolarım, hasat mevsimlerinde ürün de toplarım. En güzel kısmı da günün yorgunluğunu sıcak bir çay içerek atmaktır." diyen Tekin, tarla ziyaretlerinin bir hafta süreceğini anlattı.
Belediye olarak her zaman halkın yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Tekin, şerbetçi otunun hasadının eylül başına kadar süreceğini dile getirdi.
Çiftçilerin "boncuk fasulye" hasadı mesaisinin de sürdüğünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:
"Çiftçilerimizle olmayı seviyorum, onları tarlalarda ziyaret edip hasada yardımcı oluyor ve sorunlarını dinliyorum. Bu hafta şerbetçi otu ve boncuk fasulye mesaisindeyim. Şalvarımızı giydik tarlalara çıktık. Özümüz, kültürümüz şalvarla çalışmak. Yeri geldiğinde prosedür gereği makamda resmi kıyafetle, diğer zamanlarda şalvarımla halkın arasındayım.
İlçemizde kadınlarımıza ve çiftçilerimize konserve fabrikası sözümüz vardı. Bunu yerine getirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'Sosyal Destek Programı' (SODES) kapsamında proje hazırlayarak çalışmalara başladık. İlçemizde yetişen diğer ürünler için konserve, kurutma ve soğuk hava deposu çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimize verdiğimiz sözün müjdesini vermiş olayım."
- "On parmağında on marifet var"
Çiftçilerden Mehmet Başol da Başkan Tekin'e, kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Başol, "Allah razı olsun, Başkanımız geldi bizimle beraber nohut kesti, traktöre sardı ve nakliyesine yardım etti." ifadelerini kullandı.
Fatma Balkan ise her konuda Tekin'den destek gördüklerini belirterek, "On parmağında on marifet var. Belediyeye gidiyoruz, bizi güler yüzle karşılayıp yardımcı oluyor. Şimdi de şalvarını giyip her yıl yaptığı gibi yine bizimle beraber ot toplamaya geldi." diye konuştu.
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