11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya’nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve SP İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi.
'TOPLU TAŞIMA ARACI ALINMASINI İSTİYORUM'
Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıklarını söyledi. Uzun tatil sonrası meclisin toplandığını aktaran Başkan Kocakaya, "Gündem dışı bir dilekçem olacak. Bu dilekçede belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.
DİLEKÇE VERDİ
Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Kocakaya'nın dilekçesi gündeme alındı. Başkan Kocakaya dilekçesinde, "Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlardan 2015 model 07 ZCL 01 plakalı Audi marka otomobil ile 2010 model 07 ZAD 01 plakalı Skoda marka hizmet araçlarının satılarak toplu taşıma aracı satın alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.
Yapılan görüşmelerin ardından konu oylamaya sunuldu. Bir üyenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla her iki aracın da satışına karar verildi.
'BİRKAÇ KİŞİYE HİZMET VERMEKTENSE'
Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Belediyemize ait 2 hizmet aracımız var. Seçim döneminde hep ilçemizde toplu taşıma araçları olmadığı için bunu hayata geçirmeyi hedeflemiştik. Fakat şu anda belediyemizin ekonomik durumu buna çok müsait değil. Biz de hizmet araçlarımızı birkaç kişiye hizmet vermektense, bütün Demreli hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için böyle bir karar aldık. Ben böyle bir talepte bulundum meclis üyelerimizden. Sağ olsun onlar da oy çokluğuyla kabul etti. Demreli hemşehrilerimizin kullanabileceği, onlara hizmet edecek toplu taşıma araçları almayı hedefliyoruz" dedi.
'KENDİ ARACIMI MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM'
Başkan Kocakaya gazetecilerin "Siz makam aracı olarak ne kullanacaksınız?" sorusuna da "Belediyenin diğer araçlarını kullanacağım. Şu anda bir makam aracım yok. Ben kendi aracımı makam aracı olarak kullanacağım" yanıtını verdi.
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