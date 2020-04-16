Belediye Başkanı Dinçer'den, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi - AKSARAY

AA

Büyük Bölcek Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Hami Yarayışlı (15),sosyal medya hesabından gönderdiği videoyla, Başkan Dinçer'den, yaklaşan doğum günü için hediye istedi.Engelli gencin isteğine kayıtsız kalamayan Dinçer, Yarayışlı'ya pasta ve hediye gönderdi.Dinçer, cep telefonuyla aradığı gencin yaş gününü kutladı.Sosyal medyadan kendisine ulaşan videoyu görünce çok duygulandığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:"Kardeşimizi, Allah nice senelere ulaştırsın inşallah. Engelli kardeşlerimize yönelik birçok proje başlattık. İnşallah en kısa zamanda engelli yaşam merkezini Aksaray'a kavuşturacağız. Diğer zamanlarda da görüşmek üzere. Her zaman tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz."Anne Münire Yarayışlı ise Başkan Dinçer'e teşekkür ederek, "Kovid-19 nedeniyle dışarıya çıkamıyoruz. Başkanımız böyle bir sürpriz yaptığı için çok sevindik. Allah tüm yöneticilerimize güç kuvvet versin." diye konuştu.