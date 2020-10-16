Belediye Başkan Yardımcısı Bozkurt: Yangında can kaybının olmaması sevindirici - MUŞ

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Soğutma çalışmalarının ardından gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, gece 03.30 civarında itfaiyeye gelen ihbarla belediyenin yanında bulunan bir nalbur dükkanında yangının meydana geldiğini söyledi.Ekiplerin 5 dakika içerisinde olay mahalline gelerek yangına müdahale ettiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bu iş yerinde tamamen inşaat malzemesi, boya, tiner ve yanıcı özelliği fazla olan ürünler bulunmaktaydı. Bu ürünler fazla olduğu için yangını kontrol altına almak biraz zaman aldı. Bu arada bütün emniyet güçleri, AFAD, valilikle birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. Yaklaşık 7 saatlik süre içerisinde bu yangını kontrol altına aldık. Yangında sevindiğimiz nokta can kaybının olmaması ve yangının sadece meydana gelen iş yerinde yaşanması. Yangın, personellerimizin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan engellendi. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma çalışmaları devam ediyor."Bu arada İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AFAD İl Müdürü Veysi As ve belediye başkan yardımcıları da yangın söndürülene kadar bölgeden ayrılmadı.