Belediye aşevi aracının çarptığı çocuk kurtarılamadı

Manisa'da, belediye aşevi aracının çarptığı Kübra Kulçak (5) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak'ta meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı Turgutlu Belediyesi Aşevi'ne ait resmi plakalı panelvan araç, sokakta oynayan Kübra Kulçak'a çarptı.

Kübra, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kübra, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, minibüsün şoförü S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.