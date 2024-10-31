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        Haberler Gündem Güncel Belde belediye başkanı cinsel saldırıdan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Belde belediye başkanı cinsel saldırıdan tutuklandı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye personeli Duygu K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sonrası yakalandığı Eskişehir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:18
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        Belediye başkanı cinsel saldırıdan tutuklandı
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        Zonguldak'ın İYİ Partili Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a (51), belediye çalışanı Duygu K.’ye (32) ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti. Demirtaş, Eskişehir’de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

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        Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş’ın ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

        İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

        Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından” ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

        Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Demirtaş tutuklandı.

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