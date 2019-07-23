Belçim Bilgin yeni projesi için sarışın oldu. Yeni imajıyla çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bilgin, bu hali ile şarkıcı Sıla’ya benzetildi.

Bilgin’in takipçileri bu hallerini çok beğendi. Oyuncunun arkadaşları Beren Saat ve Serkan Altunorak, paylaşımına kalp emojileri koydu.