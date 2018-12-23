Aldığı bilgiler doğrultusunda alışverişini yapan Belçim Bilgin, daha sonra kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Objektiflere her zaman olduğu gibi güler yüzüyle poz veren Bilgin'in neşeli ve eğlenceli tavırları dikkatlerden kaçmadı.