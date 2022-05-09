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Belçikalı turistler bu yaz Antalya’ya 96 euro daha pahalı uçacak
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan akaryakıt fiyatları, Avrupa vatandaşlarının yaza tatili bütçesini de olumsuz etkileyecek. Bu yaz tatili için tır operatörü TUI ile Belçika'dan Antalya'ya paket tatil rezervasyonu yapan 3 kişilik bir aile, artan yakıt fiyatları nedeniyle 309 euro fazladan ödemek zorunda kalacak.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan akaryakıt fiyatları, Avrupa vatandaşlarının yaza tatili bütçesini de olumsuz etkileyecek.
Bu yaz tatili için tır operatörü TUI ile Belçika'dan Antalya'ya paket tatil rezervasyonu yapan 3 kişilik bir aile, artan yakıt fiyatları nedeniyle 309 euro fazladan ödemek zorunda kalacak.
Belçikalı kamu yayıncısı VRT'ye göre, Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan TUI'den bu yılın başlarında tatil rezervasyonu yapanlar, yükselen yakıt fiyatları nedeniyle ek ücret ödemek zorunda kalacak.
TUI müşterileri, kısa mesafe uçak yolculukları için kişi başına ortalama 70, uzak mesafe uçuşlar için de kişi başı 300 euro ek ödeme yapacak.
Belçika'dan Antalya'ya tatil paketi satın akan 3 kişilik bir aile, fazladan 309 euro daha ödeyecek. Çünkü, Belçika - Antalya için kişi başı 96 euro ek ücret talep ediliyor.
309 euro pahalı
Ek ödeme bununla da sınırlı değil. Havalimanı vergileri attığı için kişi başına 7,13 euro daha ödeme isteniyor.
Belçikalı 3 kişilik ailenin Antalya yolculuğu bu nedenle toplam 309 euro 39 cent daha pahalıya gelecek.
Şubat ayında 3 kişilik Antalya tatili için 2 bin 432 euro ödediğini belirten bir Belçikalı tatilci, şimdi ek ücretlerle birlikte ödeyeceği paranın 2 bin 742 euroya çıktığını söylüyor.
Diğer tur operatörlerinin henüz yakıt için ek ücret talep etmediğini belirten Belçikalı tatilcilere göre, Antalya için kişi başı 96 euroluk ek yakıt ücreti orantısız ve gerçekçi değil.
TUI ise, özellikle Ukrayna'daki savaşla birlikte yakıt fiyatlarının çok fazla arttığına işaret ediyor. TUI Belçika sözcüsü Piet Demeyere, bu nedenle Haziran ayından itibaren kalkışlardan ek yakıt ücreti alınacağını söylüyor,
Ek ücretlerin, toplam tutarın yüzde 8'inden fazla olması durumunda tüketicilerin tatil paketini iptal etme hakkı bulunuyor. Ancak bu durumda yüksek sezon fiyatları karşı karşıya kalan ve erken kış indirimi fırsatını kaybeden tatilciler, daha da yüksek bir ücret ödeme riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Belçikalı tatilciler, bu nedenle köşeye sıkıştırılıp, ek yakıt ücreti ödemeye zorlandıklarını savunuyor.
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Belçikalı turistler bu yaz Antalya’ya 96 euro daha daha pahalı uçacak/belcikali-turistler-bu-yaz-antalyaya-96-euro-daha-daha-pahali-ucacak-3431899
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