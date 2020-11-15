Belçikalı posta güvercini açık artırmada 1,6 milyon euroya satıldı

Belçika'da düzenlenen açık artırmada "New Kim" adlı posta güvercini 1 milyon 600 bin euroya satıldı. Bu, şu ana kadar Avrupa'da en yüksek fiyata satılan güvercin oldu.

Belçika'nın Brugge kenti yakınlarındaki Knesselare kasabasında internet üzerinden düzenlenen müzayedede Belçikalı posta güvercini, Çinli bir güvercin meraklısı tarafından sayın alındı.

Berlaar kasabasında güvercin yetiştiriciliği yapan 76 yaşındaki Gaston Van De Wouwer, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercinini açık artırma yoluyla satılığa çıkardı.

Belçikalı yetiştiriciye ait 444 güvercin için toplam 4 milyon 180 bin euro fiyat belirlendi.

PIPA adlı müzayede evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada New Kim için, 1 milyon 320 bin euro açılış fiyatı belirlendi.

Posta güvercini, açık artırma sonucu, Çin merkezli Kaier Industrial Group'un sahibi Xing Wei tarafından 1 milyon 600 bin euroya satın alındı.

Belçikalı posta güvercini, aynı zamanda en yüksek fiyata satılan dişi güvercin olma özelliğini de taşıyor. Güvercin piyasasında erkekler daha fazla ediyor. Hollanda Televizyonu'na göre, New Kim'i özel kılan, iyi bir yön duygusunun yanısıra, iyi bir damızlık da olması.

New Kim, devir teslim işlemi sona erene kedar, çalınma tehlikesine karşı gizli bir yerde saklanıyor. Posta güvercinin, Çin'e gittikten sonra tekrar Belçika'ya uçmaması için özel bir alanda bakılacak.

Anneye 315 bin euro

Belçika'da yayımlanan De Standaard gazetesine göre, geçen yıl da yine Belçika'dan Armando adlı erkek posta güvercinini 1 milyon 250 bin euroya satın alan Çinli iş insanı, iki güvercini çiftleştirerek, yeni yavrular üretecek.

Açık artırmada New Kim'in annesi olan güvercine de 315 bin euro ödendi.

Güvercin yarışlarının başta Çin ve Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede ilgi görmesi, Belçika'nın Flaman kesimindeki güvercin üreticilerine yönelik talebi de arttırdı.

Belçika'da güvercin yetiştiriciliği köklü bir gelenek. Bu nedenle güvercin yarışı meraklılarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geliyor.

Asya ülkelerinde her yıl milyonlarca euro ödüllü güvercin yarışmaları düzenleniyor. Çin'de yüzbinlerce kişi güvercin yarışlarında bahis oynuyor.