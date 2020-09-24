Belçikalı polis memuruna ırkçı hakaretleri nedeniyle hapis cezası

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Başkent Brüksel'den sahil kenti Ostend'e giden trende 2015'te siyahi bir aileyle trendeki tuvaletin otomatik kapısı sebebiyle tartışan polis memuruna, olay sırasında hakaret içeren ırkçı söylemlerde bulunduğu için 6 ay hapis cezası ve 600 avro para cezası verildi.

Mahkeme kararında, polis memurunun görevini başkalarını hor görecek şekilde yerine getiremeyeceği, bu şekilde davrandığı için bütün polis teşkilatının itibarına zarar verdiği belirtildi. Kararda, olay sırasında alkollü olduğunu beyan eden memurun bu halinin, ırkçılık sorununu hafifletemeyeceği vurgulandı.

Belçikalı polis memuruna 5 yıl önceki olaydan sonra daha hafif bir ceza verilmiş ancak savcılık buna itiraz ederek daha ağır bir ceza istemişti. Brüksel'in Kongo kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgesinde görevli polis memuru, trendeki tartışmadan sonra kondüktörün polis çağırması üzerine trenden indirilmişti. Daha sonra suçunu kabul eden polis memuru, yaptıklarını işten kaynaklı "tükenmişliğe" bağlamıştı.