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Filistin'de sivillere yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamasını gerektiği yönündeki çağrılar büyüyor. Son olarak Belçika'da iki bakan, Gazze'deki saldırılar devam ettiği müddetçe Eurovision'a katılmaması gerektiğini söyledi.

Ülkedeki bölgesel hükümetlerden Valonya-Brüksel Federasyonu'nun Çocuk, Sağlık, Kültür, Medya ve Kadın Hakları Bakanı Benedicte Linard, konuyla ilgili X'ten dün açıklama yaptı.

Comme la Russie, exclue de compétitions et de l'Eurovision suite à l'invasion de l'Ukraine, Israël doit l'être tant qu'il ne met pas fin à ses violations flagrantes du droit international, qui font des milliers de victimes, à commencer par les enfants. https://t.co/16u1eco2Ok — Bénédicte Linard (@BenedicteLinard) March 6, 2024

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Moskova'nın yarışmalardan menedildiğini hatırlatan Linard şu ifadeleri kullandı:

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"İsrail'in de başta çocuklar olmak üzere, binlerce kişinin ölümüne yol açan apaçık uluslararası hukuk ihlallerine son verene kadar dışlanması gerekiyor."

Belçika basınına göre Linard, dün parlamentodaki bir oturumda da ülkede Fransızca yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşu RTBF'ye bu yönde bir talepte bulunacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"Gazze'deki savaş devam ettiği sürece İsrail'in katılımını yasaklama sorumluluğunu üstlenmek, organizatörlere ait."

Linard'ın çağrısına Flaman Hükümeti'nin Brüksel İşleri, Gençlik, Medya ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Benjamin Dalle de destek verdi.

Flaman basınına göre Dalle, İsrail'in Gazze'de kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu masum sivilleri öldürdüğü sürece 7-11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision'dan menedilmesi gerektiğini ifade etti:

"Böylesine harika, birleştirici bir kutlamanın, uluslararası insancıl hukuku ve çocuk haklarını bu ölçekte ihlal eden bir katılımcıyla yapılması kabul edilemez."

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AVRUPA'DA İSRAİL'İN EUROVISION'DAN ÇIKARILMASI İÇİN ÇAĞRILAR

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesini istemişti. La Zarra, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız" ifadesini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi aynı gün imza toplayarak "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

İzlanda'da da müzisyenler derneği Aralık 2023'te ulusal yayın kuruluşu RUV'nin Eurovision'dan bu yıl çekilmesini istemişti. İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'den "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti. FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.

İSRAİL, REDDEDİLEN ŞARKISININ ADINI VE SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi çağrıları devam ederken ülkenin yarışmaya katılmayı planladığı "October Rain" (Ekim Yağmuru) adlı, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına atıfta bulunan şarkı, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle reddedilmişti.

Bunun üzerine İsrail şarkıda değişiklikler yaparak ismini "Dance Forever" (Sonsuza dek dans et) yapsa da bu şarkı da aynı gerekçeyle geri çevrilmişti. Son olarak İsrail yarışmaya "Hurricane" (Kasırga) adlı şarkıyla katılacağını duyurmuştu.