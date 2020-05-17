İHA

Sağlık çalışanları hastane girişinde bulunan yolun her iki tarafında sıraya girerek, başbakanın aracı hastaneye giriş yaptığı sırada sırtlarını dönerek, sessiz protesto gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları, protestonun nedeni olarak ise çabalarının karşılığını tam olarak alamamak ve niteliksiz elemanların işe alınması olduğunu açıkladı.