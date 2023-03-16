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Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Türk kadının cesedi Hollanda sınırında bulundu

Belçika’nın Oupeye kasabasında 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte evinden ayrılan 38 yaşındaki Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda yakınlarında bulundu.

Giriş: 16.03.2023 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL

Belçika’nın Oupeye kasabasında 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte evinden ayrılan 38 yaşındaki Fatma Bayram’ın cesedi Hollanda yakınlarında bulundu.

Fatma Bayram’ın 23 Şubat’ta birlikte evden ayrıldığı oğlu Nail’in cesedi, ertesi gün Maas nehrinde bulunmuştu.

Polise göre, anne ve oğlunun ölümü, bir aile dramına işaret ediyor.

Belçika polisi tarafından ülke genelinde aranan Fatma Bayram’ın, eşiyle tartıştıktan sonra Liege kenti yakınlarındaki Oupeye kasabasındaki evinden ayrıldığı belirtilmişti.

Eşinin 23 Şubat gecesi karakola giderek kayıp ihbarı yapmasının ardından, Fatma Bayram’ın otomobili, yakınlardaki bir kasabada Maas nehri kenarında bulundu.

Cep telefonu ve anahtarları hala otomobilde olmasına rağmen, Fatma Bayram ve 5 yaşındaki oğlunun izine rastlanmadı.

Belçika makamları bölgede büyük bir arama operasyonu başlatıldı. Tekneler, dalgıçlar ve özel eğitimli köpeklerin katıldığı arama çalışmalarında ertesi sabah Nail’in cesedi suda bulundu. Çocuğun boğulma sonucu öldüğü belirlendi.

Liege Savcılığı’nın talimatı ile günlerdir devam eden aramaların sonunda Fatma Bayram’ın cesedi, otomobilini bıraktığı rıhtımın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Hollanda’nın Maastricht kenti yakınlarında bulundu.

Belçika medyasına göre, Çarşamba öğleden sonra nehirde bulunan kadın cesedinin Fatma Bayram’a ait olduğu saptandı.

Belçikalı yetkililer, Bayram’ın oğluyla birlikte suya atladıktan hemen sonra hayatını kaybettiğini ve cesedinin akıntıyla Hollanda sınırına sürüklendiğini düşünüyor.

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