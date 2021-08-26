Belçika terör saldırısı tehlikesi nedeniyle Kabil'den tahliyeleri durdurdu

De Croo, düzenlediği basın toplantısında "Federal hükümet, Afganistan'daki durumun gidişatını göz önünde bulundurarak ve Avrupalı ortaklarıyla verdiği karar doğrultusunda Kabil'deki havaalanından tahliyelere son verme kararı aldı." ifadelerini kullandı.
Başbakan, operasyonun ABD'li yetkililerden alınan intihar bombası tehlikesi nedeniyle bitirildiğini dile getirdi.
Kabil ve İslamabad arasında 23, İslamabad'dan ülkeye 5 uçuş gerçekleştirildiğini belirten de Croo, "Red Kite" adı verilen operasyonda 1400'den fazla kişinin İslamabad'a çıkarıldığını duyurdu.
De Croo, tahliye edilenlerin Belçika vatandaşları, ülke için çalışan Afganlar ve aileleri ile çoğu Hollandalı olmak üzere Avrupa vatandaşları olduğunu kaydetti.
- "Geride kalan insanlar var"
Toplantıda hazır bulunan Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes de "Afganistan'da hala kalanlar olduğunun farkındayız." dedi.
Wilmes, bunlardan bazılarının havaalanına ulaşmayı başaramadığını, bir kısmının ailevi nedenlerle kaldığını ifade ederek, 114 kişi ile iletişimde olduklarını bildirdi.
- Brüksel'deki üsse 220 kişi daha indi
Brüksel'deki Melsbroek askeri üssüne sabah saatlerinde 220 kişiyi taşıyan bir uçak daha iniş yaptı.
Melsbroek'ten otobüslerle Peutie üssüne götürülen gruplar, sağlık kontrolleri ve güvenlik taramasından geçiriliyor.
Peutie'deki kontrollerin ardından oturum izni olan Afganlar evlerine giderken, bu hakka sahip olmayan Afganlara kalacak yerlerini kendilerini tahliye eden kuruluşlar ayarlıyor. Geri kalanlarla ise sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil ilgileniyor.
- Diğer ülkelerin tahliyeleri
Hollanda ve Danimarka da tahliye operasyonlarını durdurduğunu duyurmuştu.
ABD, İngiltere ve Avustralya, vatandaşlarını "devam eden ve çok yüksek terörist saldırı tehlikesi" gerekçesiyle Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan uzak durmaları konusunda uyarmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığının (Pentagon) tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı almıştı.
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