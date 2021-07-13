Belçika siyasetinde "kamuda başörtüsü" tartışması

Fas kökenli İhsane Haouach, yaklaşık 2 ay önce Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsüne hükümet komiseri olarak atandı. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada hükümet karşıtları, "kamuda halkla temas içinde olan memurların dini simgeler taşımasını yasaklayan" yasayı gerekçe göstererek atamaya karşı çıktı.
Çok partili koalisyon hükümetinin Yeşiller kanadı tarafından bu göreve getirilen Haouach ise atama karşıtı kampanyanın artması üzerine hafta sonunda görevinden istifa etti.
Haouach, istifasının ardından kendisini internetteki tacislerden ve cinsiyetçi ayrımcılıktan korumak istediğini, bu nedenle istifa ettiğini belirtti. Haouach ayrıca göreve getirildiğinden beri "kesintisiz kişisel saldırıların" hedefi olduğunu açıkladı.
Belçika hükümetinden ise Haouach'ı destekleyen açıklamalar geldi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Haouach'ın "iyi eğitimli ve sağlam bir öz geçmiş sahibi" olduğunu söyledi.
İhsane Haouach'ın atandığı pozisyonun memuriyet olmadığını belirten De Croo, hükümetin bu atamayla federal yasaları çiğnemediğini ifade etti.
Haouach'ın atanmasını isteyen hükümetteki Ecolo (Yeşiller) Partisi de atamayı savundu. Ecolo Eş Başkanı Jean-Marc Nollet, Haouach'ın hükümet komiseri olarak göreve getirilmesinin hata olmadığını vurguladı.
Partisinden Devlet Bakanı olarak kabinede görev yapan Sarah Schlitz'in atadığı Haouach'ın görev için yeterli kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Nollet, atamanın 7 partili koalisyonda liberal görüşlü Reformist Hareket (MR) hariç tüm partiler tarafından onaylandığını hatırlattı.
Nollet, "Bir hükümet komiseri olarak atamalarda gerekenler tarafsızlık, kişinin görev için yeterli kapasiteye sahip olması ve dürüstlük. Bunlar Haouach'ta olan özellikler. Bunların nasıl giyindiğimizle ilgisi yok." dedi.
Öte yandan, Belçika basını, Haouach'ın Müslüman Kardeşler üyeleriyle temas ettiğine dair devletin güvenlik birimlerinin raporu bulunduğunu yazdı. Haberlere göre, raporlarda Haouach'ın Müslüman Kardeşler üyesi olmadığı ancak "bu hareketten kişilerle görüştüğü" belirtiliyor. Raporda, Haouach'ın, görüştüğü kişilerin Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu bilip bilmediği konusunda kesinlik bulunmuyor. Houach ise Müslüman Kardeşler ile bağı olduğunu reddetmişti.
Nollet, bu raporla ilgili olarak da MR partisinin gazetecilere "bilerek yanlış şeyler yazdırdığı" suçlamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!