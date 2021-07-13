Belçika siyasetinde "kamuda başörtüsü" tartışması

AA

Fas kökenli İhsane Haouach, yaklaşık 2 ay önce Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsüne hükümet komiseri olarak atandı. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada hükümet karşıtları, "kamuda halkla temas içinde olan memurların dini simgeler taşımasını yasaklayan" yasayı gerekçe göstererek atamaya karşı çıktı.

Çok partili koalisyon hükümetinin Yeşiller kanadı tarafından bu göreve getirilen Haouach ise atama karşıtı kampanyanın artması üzerine hafta sonunda görevinden istifa etti.

Haouach, istifasının ardından kendisini internetteki tacislerden ve cinsiyetçi ayrımcılıktan korumak istediğini, bu nedenle istifa ettiğini belirtti. Haouach ayrıca göreve getirildiğinden beri "kesintisiz kişisel saldırıların" hedefi olduğunu açıkladı.

Belçika hükümetinden ise Haouach'ı destekleyen açıklamalar geldi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Haouach'ın "iyi eğitimli ve sağlam bir öz geçmiş sahibi" olduğunu söyledi.

İhsane Haouach'ın atandığı pozisyonun memuriyet olmadığını belirten De Croo, hükümetin bu atamayla federal yasaları çiğnemediğini ifade etti.

Haouach'ın atanmasını isteyen hükümetteki Ecolo (Yeşiller) Partisi de atamayı savundu. Ecolo Eş Başkanı Jean-Marc Nollet, Haouach'ın hükümet komiseri olarak göreve getirilmesinin hata olmadığını vurguladı.

Partisinden Devlet Bakanı olarak kabinede görev yapan Sarah Schlitz'in atadığı Haouach'ın görev için yeterli kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Nollet, atamanın 7 partili koalisyonda liberal görüşlü Reformist Hareket (MR) hariç tüm partiler tarafından onaylandığını hatırlattı.

Nollet, "Bir hükümet komiseri olarak atamalarda gerekenler tarafsızlık, kişinin görev için yeterli kapasiteye sahip olması ve dürüstlük. Bunlar Haouach'ta olan özellikler. Bunların nasıl giyindiğimizle ilgisi yok." dedi.

Öte yandan, Belçika basını, Haouach'ın Müslüman Kardeşler üyeleriyle temas ettiğine dair devletin güvenlik birimlerinin raporu bulunduğunu yazdı. Haberlere göre, raporlarda Haouach'ın Müslüman Kardeşler üyesi olmadığı ancak "bu hareketten kişilerle görüştüğü" belirtiliyor. Raporda, Haouach'ın, görüştüğü kişilerin Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu bilip bilmediği konusunda kesinlik bulunmuyor. Houach ise Müslüman Kardeşler ile bağı olduğunu reddetmişti.

Nollet, bu raporla ilgili olarak da MR partisinin gazetecilere "bilerek yanlış şeyler yazdırdığı" suçlamasında bulundu.