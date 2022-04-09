Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrika kapatıldı
0:00 / 0:00
Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.
Hollanda ve Belçika'yla, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi
Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sıraısnda, hammadde içeren bir tank filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi.
Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını askıya aldı. FAVV, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikayı da mühürleyerek, geçici olarak kapattı.
İtalya merkezli çikolata üreticisi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket ederek, ürünlerin güvenliğini sağlayana kadar üretim devam etmeyecek.
Daha önce sadece belirli ürünlerin toplatılmasını isteyen Belçika ve Hollanda makamları, fabrikanın kapatılmasının ardından, burada üretilen tüm Kinder ürünlerinin raflardan kaldırılması çağrısında bulundu.
Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) ile Belçika'daki eşdeğer kuruluş FAVV, Arlon'daki Ferrero fabrikasında üretilen hiçbir Kinder çikolalata ürününün yenmemesini tavsiye etti.
'Başka seçenek yoktu'
Gıda güvenliği kuruluşları, çikolataların Salmonella virüsü bulaşmasına neden olabileceğini belirtti.
FAVV, alınan önlemlerin "istisnai" olduğunu vurgulayarak, "Ancak başka seçeneğimiz yoktu" açıklamasında bulundu.
Belçika kurumuna göre, Ferrero, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda kendilerine bilgi verme zorunluğu bulunmasına rağmen, bunu yapmadı.
Ferrero sözcüsü,"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" demişti.
FAVV yetkilisi Hélène Bonte, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Ferrero'nun riskleri doğru tahmin edip etmediğini araştırıyoruz. Şirketin son aylarda ürettiği ürünlerin artık güvenli olduğuna dair hiçbir garantisi yok. Bu yüzden tüm ürünleri geri çağırmak ve insanlardan onları yememelerini istemekten başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.
Ferrero şirketi de, "ciddi eksiklikleri" bulunduğunu kabul ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, "dahili eksikliklerin, bilgilerin çok geç paylaşılmasına neden olduğu" savunuldu.
Ferrero, yaşanan olaylar nedeniyle "derin pişmanlık duyduğunu" ve tüm müşteriler ile ve ortaklarında özür dilediğini bildirdi.
Belçika medyasına göre, Ferrero fabrikasının kapatılması, şirketin dünya çapındaki satışlarını da önemli ölçüde etkileyecek. Belçika'daki fabrikada günde yaklaşık 18 milyon Kinder Schoko-Bons ve 2 milyon Kinder Sürpriz yumurta üretiliyor. Bu ürünlerin yüzde 98'i yurtdışına ihraç ediliyor.
Arlon'daki fabrika, Ferrero'nun küresel yıllık üretimin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Belçika, salmonella bakterisi nedeniyle Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı mühürledi/belcika-salmonella-bakterisi-nedeniyle-kinder-surpriz-yumurtalarini-ureten-fabrikayi-muhurledi-3403603
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!