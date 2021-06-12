Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada Belçika ve Rusya kupanın 2. gününde ve B grubunun kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

BELÇİKA RUSYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 B Grubu 2. maçında Belçika ve Rusya 12 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.i

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