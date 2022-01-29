Belçika pasaportlarının güvenliğini çizgi roman kahramanları koruyacak

Dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer alan Belçika pasaportlarının güvenliği artık Tenten, Şirinler, Red Kit gibi çok sayıda çizgi roman kahramanına emanet.

Yeni hazırlanan ve güvenliği iki kat artırılan pasaportlara, sahteciliği önlemek ve Belçikalı çizerlerin yarattığı karakterlere saygı göstermek amacıyla, ultraviyole mürekkeple görünmez çizgi film karakterleri yerleştirildi.

Belçika hükümeti, pasaportların hem tasarımını hem de güvenliğini büyük ölçüde değiştirmeye karar verdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes tarafından tanıtılan yeni pasaportlarda, 16 çizgi roman kahramanına yer verildi.

https://twitter.com/belgiummfa/status/1486688650985365505?s=21

Sayfa sayıları arttırılan pasaportların boş damga sayfalarında ve sadece özel ışıkta görülebilen bölümlerinde, Belçikalı çizerler tarafından yaratılan Tenten, Şirinler, Red Kit, Suske ile Wiske, Jommeke, Natasja, De Kiekeboes ve Nero gibi çizgi roman kahramanlarının görüntüleri yer alıyor.

Daha önceki pasaportlarda, sahteciliği önlemek için Belçika eyalet başkentlerinin belediye ve hükümet binalarının görüntüleri yer alıyordu.

Kolayca taklit edilmesini önlemek amacıyla 48 güvenlik unsuru eklenen yeni pasaportlara, ultraviyole mürekkeple çizilen ve sadece özel ışıkta görülebilen çizgi karakterler yerleştirildi.

Örneğin bir pasaport ışığa tutulduğunda Tenten'in "Men on the Moon" albümünde yer alan meşhur kırmızı roketi ya da, bir başka çizgi roman kahramanı beliriyor.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, "Bu yeni pasaport bize, kültürümüzün ve yurtdışındaki görünümümüzün merkezi bir unsuru olan dokuzuncu sanat formumuz olan çizgi romana dikkat çekme fırsatı sunuyor" dedi.

Wilmes, Belçikalıların kişisel verilerinin korunmasını garanti altına almak için, güvenlik tekniklerini güncellediklerini belirterek, çizgi roman yayıncısı ve çizer ve telif hakkı sahiplerinin de kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi.

Sayfa sayısı da arttırılan yeni pasaportlar, 7 Şubat'tan itibaren talep edilebilecek. Belçika pasaportu ile 110'u vizesiz, 149 ülkeye seyahat edilebiliyor.