Belçika'nın Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a silah satışları artış gösterdi

Belçika'nın Fransızca yayın yapan L'Echo gazetesinin haberine göre, Valon bölgesinin Başbakanı Elio Di Rupo'nun meclise sunduğu raporda, geçen yıl Suudi Arabistan'a yönelik bazı silah satışı lisanslarının askıya alınmasına rağmen, ülkeye silah satışının bir önceki yıla göre 77 milyon avro arttığı belirtildi.
Suudi Arabistan 2019'da Valon bölgesinden 302 milyon avroluk silah alımıyla bölgeden en fazla silah alan ikinci ülke haline geldi. İlk sırada Kanada, üçüncü sırada ise ABD yer aldı.
- Belçika Danıştayı bazı lisanları askıya almıştı
Valon bölgesinin Suudi Arabistan'a silah satışı tepkilere yol açarken, ağustos ayında Belçika Danıştayı, insan hakları örgütlerinin başvurusunu karara bağlayarak bölgeden Suudi Arabistan'a silah satışlarına imkan tanıyan bazı lisansların askıya alınmasına karar vermişti.
İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğini ayrıca bu ülkeye satılan silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali bulunduğunu savunuyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'deki çatışmalar nedeniyle bugüne kadar 100 binden fazla kişinin öldüğü, 3 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
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