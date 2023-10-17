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        Haberler BBC Diğer Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: En az 2 ölü

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: En az 2 ölü

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsveçli olduğu belirtilen iki kişi silahlı saldırıda öldürüldü. AFP Haber Ajansı, saldırganın hala firarda olduğunu belirtti. Savcılık Sözcüsü, soruşturma başlatıldığını söylerken, saldırganın neden ateş açtığı konusunda herhangi bir şey söylemedi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 17.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:28
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        Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: En az 2 ölü
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        BBC TÜRKÇE

        olay yeri Getty Images

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki kişi silahlı saldırıda öldürüldü. AFP Haber Ajansı, saldırganın hala firarda olduğunu belirtti.

        Savcılık Sözcüsü, soruşturma başlatıldığını söylerken, saldırganın neden ateş açtığı konusunda herhangi bir şey söylemedi.

        Belçika medyası, kurbanların İsveçli olduğunu söylüyor.

        İsveç Milli Takımı, Euro 2024 eleme grubu karşılaşmasında, Belçika ile oynuyor, ancak kurbanların maç için Brüksel'de olup olmadıkları belirsiz.

        Saldırganın yerel saatle 19:00 civarında, kent merkezindeki D'Ypres bulvarında gerçekleştirdiği saldırıda otomatik bir tüfek kullandığı ve kaçtığı bildiriliyor.

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