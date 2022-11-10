Belçika Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu Batshuayi ve Mertens kadroda!

Belçika Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Dries Mertens ve Michy Batshuayi de kadroda yer alıyor.

Teknik Direktör Roberto Martinez, sakatlığı süren Lukaku'yu da kadroya davet etti. Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eden Hazard da yine kadroda.

Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Defans: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Zeno Debast, Arthur Theate, Wout Faes

Orta saha: Hans Vanaken, Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier

Forvet: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Jeremy Doku, Dries Mertens, Leandro Trossard