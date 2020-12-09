İHA

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, dün gece PSG - Başakşehir maçında, 4.hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo olayı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki takım oyuncularının sahada gösterdikleri sert tavır için mutlu olduğunu belirten Martinez, “Bu tepki beni çok mutlu etti. İnanılmaz önemli bir oyuncu ve PSG’de sonuca odaklanmadı her şey durdu. Herkes ‘Bu konuda hoşgörü yok’ dedi. Bunun niyetiyle alakalı olmadığını bilmiyoruz ama ortada bir şüphe vardı. Fantastik bir duruş sergilediler. O noktada futbolun önemli olmadığını gösterdiler. Evet, Avrupa’da önemli kültürel farklılıklar var, bu doğru. Romanya’da, İtalya’da, İspanya’da, İngiltere’de çok farklılıklar var. 4. hakemin ırkçı bir söylemde bulunduğuna inanmak istemiyorum ama o an Pierre Webo ve Demba Ba’nın gösterdiği tepki en önemli kısımdı. Herkesin birlik olması da aynı şekilde. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Sonuçlarla savaşırsın başka zaman oynarsın bu maçı. Ama bir menajer olarak rakibimin de böyle bir duruş sergilemesini isterim. Bu çok önemli bir konu. Hakemler için eğitim şart. Bunu yapan bir hakem. Bazen oyuncular, taraftarlar arasında böyle durumlar yaşanabiliyor, bunları görüyoruz ama sen bir hakemsin! Hakemlerin, kullandıkları dil konusunda çok ciddi olmaları ve söylemek istediklerini hangi yolla söyleyeceklerini bilmesi gerekir. Eğitimli olması lazım. Oyuncuların bu noktada birlik olması çok önemliydi” ifadelerini kullandı.