Belçika Kovid-19 test politikasını değiştiriyor

Ülkedeki federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık bakanlarının, laboratuvarlarda artan iş yükü nedeniyle test sonuçlarının gecikmesi ve sağlık merkezlerinde test için uzun kuyrukların oluşması dolayısıyla belirti göstermeyenlere Kovid-19 testi yapılmaması kararı aldığı bildirildi.
Buna göre, yüksek risk taşıyan birisiyle temasta bulunanlar veya Belçika'nın "kırmızı bölge" ilan ettiği yerlerden gelenlere, bundan böyle semptom göstermemeleri halinde test yapılmayacak.
- "Laboratuvarlar artık testlere yetişemiyor"
Belçika genelindeki laboratuvarlara günlük ortalama 53 bin örnek gidiyor. Birçok laboratuvar normal şartlarda en fazla 2 günde test sonuçlarını vermeleri gerekirken, bazı durumlarda bu süre 5 güne kadar çıkabiliyor.
Belçika hükümetinin Kovid-19 salgınıyla ilgili politikalarında danışmanlık yapan virolog Steven Van Gucht, "Sistem sınırlarını aştı. Laboratuvarlar artık testlere yetişemiyor." dedi.
- 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılıyor
Test politikasındaki değişiklikle karantina süresi de değişiyor. Daha önce 14 gün olan karantina süresi 7 güne düşürülmüştü. Ancak test politikasındaki değişiklikle 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılıyor.
Karantina, Kovid-19 hastasıyla temas edenler ve "kırmızı" bölgelerden gelenler için zorunlu olmaya devam edecek.
Sağlık çalışanları için ise semptom göstermeseler de test uygulaması sürecek.
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