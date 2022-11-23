2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşıyor. Mücadelede Michy Batshuayi, Dries Mertens ve Atiba Hutchinson gibi tanıdık yüzler sahne alıyor.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Thibaut Courtois'e kaleyi emanet eden Belçika, Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Dries Mertens ve Michy Batshuayi gibi yıldızlara sahip.

Rusya 2018'de dünya üçüncüsü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden Belçika, gruplarda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Tarihinde bir kez katıldığı kupada (1986 Meksika) henüz golü ve puanı bulunmayan Kanada'nın önceliği ise puan cetvelinde üst sıraları zorlamak olacak.

Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Belçika'nın en önemli ismi olarak İngiliz ekibi Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde, Galler, Çekya, Belarus ve Estonya ile mücadele etti.

Belçika'nın forvet hattının en güçlü ismi ise Romelu Lukaku. Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da kariyerini sürdüren Dries Mertens de teknik direktör Roberto Martinez'in Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen isimler.

Kalesinde Thibaut Courtois, defans hattında Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen gibi deneyimli isimlerden kurulu Belçika orta sahasında da Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Eden Hazard, Axel Witsel, Tielemans, Yannic Carrasco gibi önemli isimlere sahip.

2018'DE TARİH YAZDI

Belçika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise kazandığı üçüncülük ile tarihinin en büyük başarısını elde etti. İngiltere, Tunus ve Panama ile yer aldığı grubu 3'te 3 yaparak geçen Belçika, son 16'da Japonya'yı 3-2, çeyrek finalde de Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybeden ve turnuvadaki tek yenilgisini alan Belçika, üçüncülük maçında ise İngiltere'yi 2-0 yendi.

Belçika, Dünya kupalarında 48 maç yaptı. Bu maçlardan 20'sini kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 68 gol attı, kalesinde ise 72 gol gördü.