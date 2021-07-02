Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Belçika ve İtalya 2. çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

BELÇİKA İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 2. çeyrek final maçında Belçika ve İtalya 2 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

BELÇİKA İTALYA MAÇI CANLI İZLE