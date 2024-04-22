Belçika: İran Devrim Muhafızları'na yaptırım gelmeli

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırısına cevaben Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının İran Devrim Muhafızları'nı da kapsaması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg'da yapılacak AB bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Lahbib, şu ana kadar İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak görülen oluşumların yer aldığı listeye hangi yasal dayanakla eklenebileceği konusunda bir fikir birliği olmadığını söyledi.

"Bunu birlikte tartışacağız" diyen Belçikalı Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları da genişletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dengeli olmalı ve çifte standart uygulamakla suçlanmayacağımızdan emin olmalıyız." 1 Ocak 2024'te AB Dönem Başkanlığı görevini İspanya'dan devralan Belçika, haziran ayına kadar görevi yürütecek.