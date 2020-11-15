Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Belçika İngiltere maçı saat 22:45'de başlayacak...

BELÇİKA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi A Grubu 5. maçına sahne olacak Belçika İngiltere maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve Ssport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois; Alderweireld, Boyata, Denayer; Castagne, Tielemans, Witsel, De Bruyne; Mertens, Lukaku, Hazard

İngiltere: Pickford; Walker, Dier, Mings; Trippier, Henderson, Rice, Chilwell; Mount, Grealish, Kane