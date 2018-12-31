Belçika hükümeti 'IŞİD kadınlarının geri getirilmesi' kararına itiraz etti

31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika hükümeti, Brüksel Mahkemesi'nin, IŞİD savaşçısı iki kadının çocuklarıyla birlikte ülkeye geri getirilmesi yönündeki kararına itiraz etti.
Sığınma ve göçten sorumlu bakan Maggie De Block, mahkeme kararını temyize götüreceklerini belirterek, "Çocukların sorumluluğunu üstlenmeliyiz ama kadınlar ayrı bir konu" dedi.
Brüksel Mahkemesi, Çarşamba günü verdiği kararda, IŞİD savaşçıları Tatiana Wielandt (26) ve Bouchra Abouallal'in (25) altı çocuklarıyla birlikte Belçika'ya geri getirilmesine karar vermişti.
Bakan Block, Flaman medyasına yaptığı açıklamada, 5 yıl önce eşleriyle birlikte Suriye'ye giden ve IŞİD saflarında savaşan kadınların, bilinçli olarak defalarca Belçika'ya sırt çevirdiğini söyledi.
Belçikalı Bakan, "Şimdi gidip onları almamızı beklemeleri, bizimle alay etmektir. Bu uzak bir ihtimal" diye konuştu.
IŞİD üyesi iki kadının "aktif olarak terörist saldırılara katıldığını ve bu nedenle Belçika'da 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını" anımsatan Block, "Bu riski doğru şekilde değerlendirmeliyiz. Onların geri getirilmesi konusunda istekli değiliz" dedi.
Bakan Block, kadınlarla birlikte Suriye'deki Al-Hol kampında kalan 6 çocuğun sorumluluğunu ise, üstlenmek istediklerini açıkladı.
Çocukların, savaş ortamında doğmayı ve yaşamayı kendilerinin seçmediğine işaret eden Belçikalı Bakan, "Çocuklardan biri çok hasta. Onlarla ilgili sorumluluk almalıyız" görüşünü dile getirdi.
Hükümet ortağı Flaman Liberal Partisi (Open - VLD) lideri Gwendolyn Rutten de, IŞİD üyesi kadınların Suriye'ye giderken karşılaşacakları olumsuzlukların bilincinde olduklarını vurgulayarak, geri getirilmelerine karşı çıktı.
Belçika'daki çocuk hakları savunucuları, hükümetin Suriye'deki 6 çocuğun geri getirilmesi konusunda açık kapı bırakmasından memnun.
Hollanda hükümeti de, Suriye'deki IŞİD üyesi vatandaşlarının çocuklarının geri getirilmesi konusunda pek istekli değil.
Çocuk hakları örgütü Defence for Children sözcüsü, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı değerlendirmede, Belçika'daki mahkeme kararından sonra Hollanda'da benzer bir davanın açılmasını umudettiklerini vurguladı.
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