Belçika: Hayvan hakları eylemcilerinin bastığı çiftlikte 180 kaz 'stresten öldü'

12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'nın Flaman kesimindeki Bekegem köyünde Cumartesi günü hayvan hakları aktivistleri tarafından basılan kaz çiftliğindeki 183 hayvanın stres sonucu öldüğü belirtiliyor.
Çiftlik sahibi, 500 hayvanın bulunduğu çiftlikteki diğer 317 hayvanın da, baskının şokunu atlatamadıkları için itlaf edileceğini söyledi.
Animal Resistance (Hayvan Direnişi) adlı örgüt, Brugge kenti yakınlarındaki Bekegem köyünde bulunan, Flaman kesiminin son kaz çiftliğine baskın düzenledi.
Kaz ciğeri üretimi nedeniyle, hayvanların suistimal edildiğini savunan aktivistler, kendilerini çiftliğin kafeslerine zincirlediler.
Kazların bulunduğu ortamı filme alan aktivistler, eylemi Facebook üzerinden canlı yayınladı.
Flaman hükümeti, geçen yıl ciğeri için kazların zorla beslenmesini yasakladı.
Belçika'daki tek kaz ciğeri üreticisi olan Bekegem'deki çiftliğe de, en geç Aralık 2023'e kadar kapanması için süre verildi.
Animal Resistance adlı grup, yüzbinlerce kazın hayatının kurtulması için, çiftliğin derhal kapatılmasını istiyor.
Bu nedenle Cumartesi günü kaz çiftliğine baskın düzenleyen hayvan aktivistleri, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, Cumartesi günü yapılan eylem sonrasında, aktivistlerin kendilerini kilitlediği kafeslerde bulunan 500 ördekten 183'ü, stres nedeniyle öldü.
Çiftlik sahibine göre, yaklaşık 40 eylemcinin aniden ahıra girmesi, gürültü yapmaları ve telefonlarının parlak ışıkları yüzünden kazlar travma geçirdi.
Ahırda bulunan diğer 317 kazın da, travmayı atlatamadığını savunan çiftlik sahibi, bu nedenle hayvanların Salı günü itlaf edileceğini söyledi.
Çiftlik sahibi, hayvan aktivistleri hakkında dava açacağını ve tazminat talebinde bulunacağını belirtti.
Flaman hükümeti, hayvan aktivistlerinin eylemini eleştirdi. Hükümet açıklamasında, "Biz zaten yasakladık. Komşularımızdan daha ileriyiz. Aktivistlere, mücadelelerini Fransa'ya ihraç etmelerini öneriyoruz" dendi.
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