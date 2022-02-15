Belçika haftada 4 gün çalışma sistemine geçecek

Haftalık çalışma gününü 4'e düşürülmesi teklifi ekim ayında liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapıldı. Hükümeti oluşturan siyasi partilerin görüşmeleri sonucunda teklif bazı değişikliklerle kabul gördü.
Belçika hükümetinin işgücü reformu kapsamında kabul ettiği tasarıya göre, çalışanlar isterlerse günlük 9,5 saat mesai yapmaları durumunda haftanın 4 günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38 saat olan çalışma süresi 4 günde tamamlanmış olacak.
Sendikalarla işverenler arasındaki toplu görüşmeler sonucunda 9,5 saatlik günlük çalışma süresi 10'a çıkarılabilecek.
Sosyalist sendikalar öneriye karşı çıkıyordu. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin de genel olarak düşürülmesi gerektiğini savunuyordu.
MESAİ DIŞINDA TELEFON VE E-POSTALARA BAKMAMA HAKKI
Belçika'da çalışanlara ayrıca mesai saatleri dışında işle ilgili mesaj ve e-postalara cevap vermeme hakkı da söz konusu olabilecek.
Geçen ay federal hükümete bağlı çalışan memurlara "acil durumlar dışında" getirilen imkandan özel sektör çalışanları da faydalanacak.
Ancak yeni tasarı 20'den fazla çalışanı bulunan iş yerleri için geçerli olacak. Toplu sözleşmelere bu hakkın eklenmesi için işçi sendikaları ile işverenlerin müzakere etmesi gerekecek.
Belçika Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde, "İş ve özel hayat sınırları giderek daha fazla iç içe geçiyor. Ardı arkası kesilmeyen talepler çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir." dedi.
JAPONYA DA PLANLIYOR
Japonya da hükümetin vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan haftada 4 günlük çalışma düzeni getirmeyi planladığını açıklamıştı.
Daha önce Microsoft, Japonya ofisinde 3 günlük hafta sonu izni uygulamasını gerçekleştirmiş ve bunun verimliliği yüzde 40 artırdığını açıklamıştı.
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