Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Belçika gençlere, Türkiye 30 yaş üstü futbolculara forma verdi - Futbol Haberleri

        Belçika gençlere, Türkiye 30 yaş üstü futbolculara forma verdi

        Avrupa futbolunda 23 yaş altı oyunculara ligde en fazla şans veren ülke yüzde 50 ile Belçika olurken, Türkiye yüzde 18 ile tablonun alt sıralarında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 11:12 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye 30 yaş üstü futbolculara forma verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı.

        Rapora göre Belçika Ligi'nde tüm dakikaların yüzde 50'sini 23 yaş altı futbolcular oynadı. Bu oranın yüzde 9'unu ise 20 yaş altı futbolcular oluşturdu.

        Trendyol Süper Lig, 20 yaş altı futbolcuların forma giyme sürelerinde (yüzde 3) İspanya, İtalya ve Almanya ile aynı istatistiğe sahipken, 23 yaş altı oyuncularda Fransa yüzde 38, İngiltere yüzde 32, İspanya yüzde 31, İtalya yüzde 28'lik oranlar yakaladı.

        Almanya ve Türkiye, 23 yaş altı futbolculara şans verme oranında yüzde 18'de kaldı.

        Türkiye yüzde 33, Yunanistan yüzde 35 ile 30 yaş ve üstü oyuncuların en fazla süre bulduğu ligler olarak dikkati çekti.

        REKLAM

        Kulüp bazında ise Fransız ekibi Strasbourg, genç oyuncuları en aktif kullanan takım olarak öne çıktı. Chelsea'yi satın alan konsorsiyuma ait Strasbourg, lig dakikalarının yüzde 90'ında 23 yaş ve altı oyuncularla başarı aradı.

        TÜRKİYE, TEKNİK DİREKTÖRLERİN EN FAZLA KOVULDUĞU ÜLKE

        Avrupa futbolunda geçen sezon yüzde 8'lik bir düşüşle 719 teknik direktör işini kaybetti. Pandemi döneminde bu rakam 815'e kadar çıkmıştı.

        2024-2025 sezonunda 30 teknik direktörün işine son verildiği Türkiye, Avrupa'nın ilk 20 liginde listenin zirvesinde yer alırken, bu rakam İtalya'da 24, İspanya'da 13, İngiltere, Fransa ve Almanya'da ise 11 oldu.

        Avrupa kulüplerinin yüzde 60'ı en az 1 kez teknik direktörünü değiştirdi.

        Türk kulüplerinde değişikliklerin yüzde 70'i sezon devam ederken, yüzde 30'u ise sezon başlamadan gerçekleşti.

        Avrupa ülkeleri arasında 2,7 yılla teknik direktörlerin ortalama görev süresinin en uzun olduğu ülke Norveç oldu. Türkiye, 0,4 ortalama ile alt sıralarda yer aldı.

        Bu oran, İngiltere'de 1,5, Almanya'da 1,4, İspanya ve Fransa'da 1, İtalya'da 0,9 oldu.

        REKLAM

        İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖRLERE TALEP ÇOK

        2024-2025 sezonunda en çok aranan teknik direktörler İspanyollar oldu. Bir UEFA ülkesinin en üst iki liginden birinde 63 İspanyol teknik adam kulüp çalıştırırken, diğer kıta federasyonları da eklenince bu rakam 99'a çıktı.

        UEFA ülkelerinde görev yapan İtalyan çalıştırıcılar 48, Portekizlilerin sayısı ise 43 olarak belirlendi.

        MAÇ SÜRELERİ KISALDI

        Avrupa'nın üst düzey liglerinde ortalama maç süresi bir önceki sezona göre yüzde 5 azalarak ortalama 98,5 dakikaya düştü.

        Premier Lig, ortalama 99,7 dakika ile en uzun süreli maçlara sahne olurken, Serie A maçları ortalama 97,2 dakika ile en kısa süreli maçlara ev sahipliği yaptı.

        UEFA müsabakalarında ise 2023-2024 sezonunda ortalama 7,9 dakika olan ek süre, 2024-2025 sezonunda 6,2 dakikaya düştü ve 100 dakikadan uzun süren maçların sayısı önceki sezona kıyasla yüzde 7'ye geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında 5. celse başladı
        CHP'nin kurultay davasında 5. celse başladı
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Habertürk Anasayfa