Belçika Fransa maçı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

BELÇİKA FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi yarı final maçında Belçika ile Fransa 7 Ekim Perşembe günü saat 21:45'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele Ssport'tan canlı yayınlanacak.