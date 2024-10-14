Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Belçika ve Fransa, karşı karşıya gelecek. Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde ederken, bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Belçika ise topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maçın saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte Belçika- Fransa maçı hakkında ayrıntılar...
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Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
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BELÇİKA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Belçika- Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.
Zorlu mücadele EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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BELÇİKA MUHTEMEL 11
Casteels, Zebast, Faes, Theate, De Cuyper, Tielemans, Mangala, Doku, Ketelare, Trossard, Openda
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FRANSA MUHTEMEL 11
Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Dembele, Olise, N'kunku, Kolo Muani
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