        Haberler Dünya Belçika Filistin devletini tanıdı | Dış Haberler

        Belçika, Malta ve Lüksemburg Filistin'i tanıdı

        Belçika Başbakanı Bart De Wever, Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu. Belçika'nın yanı sıra Lüksemburg ve Malta da Filistin devletini tanıdıklarını ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 00:58 Güncelleme: 23.09.2025 - 01:23
        Belçika, Malta ve Lüksemburg Filistin'i tanıdı
        Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

        Başbakan De Wever, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

        Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirten De Wever, ülkesinin bu duruşu Gazze'ye gönderdiği insani yardımlarla da gösterdiğini söyledi.

        De Wever, "Son zamanlarda en acil ihtiyaçları karşılamak için 190 tondan fazla insani yardım malzemesini havadan gönderdik. Belçika hükümeti Gazze'ye yönelik insani yardım bütçemize 12,5 milyon avro daha eklemeye karar verdi." dedi.

        Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine de değinen De Wever, "Filistin Devleti" olasılığını canlı tutma gerekliliğini doğrulayan uluslararası bir yanıtın olmaması durumunda, iki devletli çözüm imkanının kaybedilmesinden endişe duyulduğuna işaret etti.

        De Wever, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) da dahil olmak üzere bir dizi İsrailli bakanın, Filistin Devleti'nin asla var olmayacağı yönündeki son açıklamaları, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkını ve ihtiyacını yeniden teyit etmek için ilave bir nedendir. Bu nedenle Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

        Ülkesinin tanıma sürecini ilerleteceğini dile getiren De Wever, "tüm esirler serbest bırakıldıktan ve Hamas gibi tüm terör örgütleri Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra" Belçika büyükelçiliğinin açılması ve uluslararası anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütüleceğini bildirdi.

        LÜKSEMBURG DA TANIDI

        Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

        Frieden, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

        Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi.

        Frieden, iki devleti çözümü desteklediklerini anımsatarak, "Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Bu tanımanın tek başına yeterli olacağını iddia etmiyoruz ancak kaybedilen siyasi ufka ivme kazandırmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.

        Barışın adım adım, tuğla tuğla inşa edildiğini belirten Frieden, "Bu tanıma kararımız yaslı ailelere bir mesaj, çocuklara ve hala vazgeçmemiş olanlara bir umut olsun." ifadelerini kullandı.

        MALTA BAŞBAKANI DUYURDU

        Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi.

        Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta bir konuşma yaptı.

        Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.

        Malta, İsrail'in demokratik bir Filistin Devleti ile beraber var olma hakkını da aynı şekilde açıkça desteklediğini dile getiren Abela, Hamas’ın Filistin’de yeri olmaması gerektiğini ileri sürdü.

        Abela, Filistin'in tanınmasının Hamas için bir zafer anlamına geldiği iddiasına da katılmadığını söyledi.

        Başbakan Abela, Hamas'ın elindeki esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediklerini ifade ederken, Malta'nın acil ve kalıcı ateşkes istediğini, çatışmaların artık durması gerektiğini vurguladı.

        Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."

        Malta Başbakanı Abela, Gazze’de mevcut trajedinin derinliği karşısında sessiz kalamayacaklarını sözlerine ekledi.

