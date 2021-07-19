Belçika Diyanet Vakfı selzedeler için yardım kampanyası başlattı

AA

Vakıf, yardım kampanyası için hazırlanan Türkçe, Fransızca ve Flamanca duyurularda, Belçika'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan felaketzedelere yardım etmek için dayanışma çağrısı yaptı.

Yardım kampanyasında toplanacak meblağın yetkililere ulaştırılacağı belirtilen duyuruda "Birlikte bu zor günleri aşabiliriz!" ifadesi kullanıldı.

Belçika'nın doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg gibi bölgeleri etkileyen sellerde en az 31 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi kayboldu. Seller nedeniyle onlarca bina yıkıldı, binlercesi kullanılamaz hale geldi. Kaybolan kişileri arama çalışmalara devam ederken 40 bine yakın eve elektrik verilemiyor.