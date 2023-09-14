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        Haberler BBC Diğer Belçika Danıştayı ‘bekar erkek sığınmacı alınmaması’ kararını iptal etti, hükümet geri adım atmayacağını açıkladı

        Belçika Danıştayı ‘bekar erkek sığınmacı alınmaması’ kararını iptal etti, hükümet geri adım atmayacağını açıkladı

        Belçika hükümetinin, barınma merkezlerinde yeterli yer olmadığı gerekçesiyle bekar erkek mültecilerin başvurularını kabul etmeyi geçici olarak durdurma kararı, Danıştay tarafından iptal edildi.

        Giriş: 14.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:40
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        Belçika Danıştayı 'bekar erkek sığınmacı alınmaması' kararını iptal etti, hükümet geri adım atmayacağını açıkladı
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        Yusuf Özkan / Lahey

        Ancak Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, yargı kararına rağmen, bekar erkek sığınmacıları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

        Belçikalı bakan, “Politikamız değişmeyecek; mutlak öncelik ailelere ve çocuklara verilecek” dedi.

        Devlet Bakanı de Moor, geçen ayın sonunda Belçika Sığınma ve Göç İdaresi’ne (Fedasil), bekar erkeklerin sığınma başvurularının kabul edilmesini durdurma talimatı vermişti.

        Sığınma başvurusunda bulunanların yüzde 42’sinin bekar erkeklerden oluştuğunu vurgulayan Bakan de Moor, sınırlı sayıdaki sığınma merkezlerini çocuklu ailelere ayırmak için böyle bir karar aldıklarını bildirdi.

        Belçika’daki sığınmacı örgütleriyle insan hakları kuruluşları, bakanlığın bu kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak, konuyu yargıya taşıdı.

        Belçika Danıştayı, Çarşamba günü, bekar erkek sığınmacıların başvurularının askıya alınması kararını iptal etti.

        Danıştay'a göre Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı De Moor'un kararı sığınmacıların kabul hakkıyla bağdaşmıyor.

        Danıştay, iptal kararına gerekçe olarak, uluslararası koruma başvurusunda bulunan herkese maddi yardım sağlanmasını öngören 12 Ocak 2007 tarihli yasayı gösterdi.

        Yasa, uluslararası koruma için başvuran herkesin barınma, yiyecek, giyim, tıbbi ve sosyal rehberlik, belirli miktarda maddi yardım ve hukuki destek, tercüman ve eğitim hakkından yararlanmasını öngörüyor.

        Sığınmacı kuruluşları, Danıştay’ın kararından memnun. Bunun, gelecekte, sığınmacılar aleyhine alınacak yeni kararların önünü keseceğini düşünüyorlar.

        Ancak federal hükümet, Danıştay kararına rağmen, bekar erkek sığınmacıların başvurularını işleme almama konusunda kararlı.

        Devlet Bakanı Nicole de Moor, bekar erkek sığınmacılar konusundaki kararında değişiklik yapmak için hiçbir neden görmediğini dile getirdi.

        Bunun, aileler ve çocuklar için yeterli yer sağlamak amacıyla alınmış bir karar olduğuna işaret eden Devlet Bakanı, bekar erkek sığınmacıların başvurularının kabul edilmeyeceğini yineledi.

        Hükümet kararlı

        Sığınma merkezlerinde yeterince yer olmadığını savunan de Moor, Danıştay'ın kararının, birdenbire herkese yer açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

        Belçikalı bakan, "Dolayısıyla politikam değişmeyecek; mutlak öncelik ailelere ve çocuklara verilecek” dedi.

        Açılan 100 kişilik sığınma merkezine 2 kat fazla başvuru yapıldığını söyleyen de Moor, yeni merkezlerin açılmasının da çözüm olmadığını öne sürdü.

        De Moor, "Avrupa'ya hala korumaya ihtiyacı olmayan pek çok insan geliyor ya da başka bir ülkede koruma almış olmalarına rağmen ülkemize geçiş yapanlar var" diye konuştu.

        Yeşil Sol Parti’den Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter Danıştay'ın kararını memnuniyetle karşıladığını ancak bunun henüz tüm sığınmacılar için bir yer bulunacağı anlamına gelmediğini söyledi.

        Başbakan Yardımcısı De Sutter, “Sanırım Bayan de Moor, insanların bu kış sokaklarda uyumak zorunda kalmaması için elinden geleni yapıyor” dedi.

        Bakan de Moor’un, Danıştay kararını tanımayacakları yönündeki açıklaması, hukuki tartışmaya neden oldu.

        Anayasa uzmanı Prof. Dr. Paul Van Orshoven, Flaman kamu yayıncısı VRT’nin “Hükümetin yasaları hiçe sayması mümkün mü?” sorusuna, hükümetin yargı kararlarına saygı duyması gerektiği yanıtını verdi.

        Ancak “mücbir sebep diye de bir şey bulunduğunu” vurgulayan Belçikalı profesör, şöyle devam etti:

        "Bunlar, birinin yapamayacağı bir şeyi yapmaya zorlandığı durumlar. Sığınma kabulü için yeterli alan yok ve bunu bir anda çözemezsiniz. Hükümetin mahkeme kararını uygulaması gerektiği ortada ama bu mümkün değilse söylenecek fazla bir şey yok.”

        Flaman Mülteciler Konseyi’ne göre, sığınmacılar için yeni yerler açılsa da, her yıl artan yoğun talep nedeniyle ihtiyacı yeterince karşılayamıyor.

        Konseye göre, yaklaşık 200 bin kişinin kalacak yere ihtiyacı var.

        Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 2021 yılından itibaren, fiilen sığınma merkezlerindeki önceliği ailelere ve çocuklara veriyordu.

        Bakan de Moor, 30 Ağustos’ta, resmi olarak bekar erkek sığınmacıların başvurularının geçici olarak askıya alınması talimatını verdi.

        Bu yıl yaklaşık 19 bin kişi Belçika’ya sığınma başvurusunda bulundu. Bunların önemli bir kısmı bekar erkek sığınmacılardan oluşuyor.

        Yaklaşık 2 bin bekar erkek sığınmacı da, işlemdeki başvurularının sonuçlanmasını bekliyor.

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