Belçika'dan koronavirüs ile mücadele için yeni kısıtlamalar

18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmek için ilave tedbir ve kısıtlama kararları aldığını açıkladı.
Başkent Brüksel'de toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, son tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Wilmes, ilave kısıtlama kararı almanın kolay olmadığını ancak Kovid-19'un yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda zorunlu olduğunu ifade etti.
Wilmes'in açıklamasına göre kısıtlamalar yarın saat 12.00'de başlayacak ve 5 Nisan'a kadar devam edecek. Bu bağlamda acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabilecek, diğer çıkışlar yasaklanacak.
Belçika'da marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatılacak. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmeyecek.
İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlayacak ve video konferanslara ağırlık verecek. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyulacak. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye edilirken, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesilecek.
Kısıtlamalar polis denetiminde yürütülürken, toplantılara izin verilmeyecek.
Kişilerin "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin verilecek.
- Okullarda eğitime ara verilmişti
Eğitime ara verilen, tüm kültürel ve spor etkinlikleri iptal edilen Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı. Mağazalar ise sadece hafta içi hizmet veriyordu.
Belçika'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayısı 1243’e yükselirken, 10 kişi hayatını kaybetti.
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