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Belçika'da yerel seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi

Belçika'daki Flaman bölgesinde yerel seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi teklif edildi.

Giriş: 13.04.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Belçika'da yerel seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi
Belçika'da oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi
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AA

Flaman bölgesindeki sosyalist parti Vooruit tarafından bölge meclisine verilen teklifin gelecek haftalarda görüşülmesi planlanıyor. Teklifte 16 yaş ve üzerindeki gençlerin oy kullanmasının yetişkinlerdeki gibi zorunlu olmaması öngörülüyor.

Teklifle ilgili kararın yazdan önce verilmesi, böylece Ekim 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için bu karara uygun hazırlık yapılması amaçlanıyor.

Sosyalistlerin verdiği teklife sağcı N-VA partisi karşı çıkıyor, Flaman bölgesinde iktidardaki Hristiyan Demokratlar (CD&V) ile Liberaller (Open VLD) destek veriyor.

Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanma yaşı geçen yıl 16'ya düşürülmüştü. Avrupa Parlamentosu için 2024'te yapılacak seçimde 16 yaşındakiler de oy kullanabilecek.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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