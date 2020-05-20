Belçika Futbol Federasyonu, milli takımın 46 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Martinez'in bu yaz bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce Swansea City, Wigan ve Everton'ı çalıştıran Martinez, 2016'da Belçika Milli Takımı'nın başına geçmişti.