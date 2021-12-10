Omicron o ülkede baskın varyant oluyor

Belçika hükümetinin COVID-19 salgını için oluşturduğu kriz merkezinin sözcüsü Steven Van Gucht, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 30 COVID-19 vakasında Omicron varyantı tespit ettiklerini söyledi.
Virolog Van Gucht, "Belçika'da şu anda vakaların yüzde 1 veya 2'sinin Omicron varyantından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Ancak yeni varyantın ocak veya şubat ayında baskın hale gelmesi mümkün." dedi.
Avrupa'da kayıtlara geçen ilk Omicron kaynaklı vakanın Belçika'da görüldüğü açıklanmıştı. Güney Afrika ve Botsvana'da 25 Kasım'da tespit edildiği bildirilen Omicron varyantının, ertesi gün Belçika'da görülmesiyle Avrupa'ya ulaştığı kaydedilmişti.
Belçika'da halen Delta varyantı baskın varyant olarak görülüyor. Ülkede sonbaharın başlamasıyla vakalar artmaya başladı. Kasımda yükselen vaka sayıları son bir haftadır az da olsa düşüyor. Şu anda günlük COVID-19 vaka sayısı 16 bin civarında seyrediyor.
Steven Van Gucht, Belçika'da salgında tepe noktasına kasım sonunda ulaşıldığını belirterek "Ortalama yeni vaka sayılarında en üst nokta 28 Kasım'da görüldü. O gün 25 bin 594 vaka kayıtlara geçti." diye konuştu.
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Ensitüsü'nün verilerine göre günlük ortalama yeni vaka sayısı 16 bin 86, şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı ise 1,9 milyon.
Her gün ortalama 49 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiği ülkede 3 bin 448 kişi hastanelerde COVID-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 827'si yoğun bakımda tutuluyor.
ZORUNLU AŞILAMA FİKRİ GÜNDEMDE
Belçika hükümetinin, COVID-19'a karşı aşılamayı zorunlu hale getirme fikrini de ele alacağı bildirildi. Hükümetin İstişare Komitesi'nin 22 Aralık'ta yapacağı toplantıda konuyu tartışmayı planladığı aktarıldı.
Hükümetin aşılamalarla ilgili biriminin sözcüsü Gudrun Briat, salgından sorumlu birimin konu üzerinde çalıştığını, sağlık uzmanlarının yanı sıra hukukçuların da zorunlu aşılama fikrini incelediklerini söyledi.
Hükümet, geçen ay, sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirmişti. Sağlık çalışanları için zorunlu aşılamada geçiş süreci 1 Ocak'ta başlayacak, 1 Nisan'da ise yasal olarak tamamen zorunlu hale gelecek. 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarının işini kaybetmeleri söz konusu olacak.
11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar tam doz aşılı olanların sayısı 8,7 milyonu buldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!