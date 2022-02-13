Belçika'da olağanüstüsü hal ilan edildi

Fransız makamlarca görevlendirilen yaklaşık 7 bin polis, yüzlerce aracın kenti abluka alma girişimine müdahale etti. Polise direnen bazı araç sahipleri gözaltına alınırken, çok sayıda sürücüye de para cezası yazıldı.
Aşırı sağcılar ve "Sarı Yelekliler" hareketinin öncülük ettiği araçlı protesto için yüzlerce gösterici, Pazar günü öğle saatlerinde Brüksel'e gitmek için yola çıktı.
Göstericiler, kamuya açık kapalı alanlarda uygulanan Covid sertifikası gösterme zorunluğunu, yüksek enerji fiyatlarını ve alım gücündeki düşüşü protesto ediyor.
Konvoya katılım artıyor
Önce Fransa'nın Lille kentine, akşam da Brüksel'e ulaşması planlanan konvoya, sabahın erken saatlerinde 450 araç katıldı. Paris'in dış mahalleleri ile kentin batısındaki Bois de Boulange'den hareket eden konvoya katılım giderek artıyor.
Almanya ve Hollanda'dan gelen araçların da katılacağı konvoyu, Belçika'daki protestocular karşılayacak. Belçika'daki Mons ve Arlon gibi kentlerdeki sürücülerin de konvoya katılması için sosyal medya üzerinden çağrılar yapılıyor.
Kamu yayıncısı VRT'ye göre konvoy, Kanada'da olduğu gibi kamyonlardan değil, çoğunlukla otomobil, karavan ve motosikletlerden oluşuyor.
Araçlı gösteriye yasak
Protesto nedeniyle hem Belçika federal polisi hem de Brüksel polisi, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis, başkent ve çevresinde 14 Şubat Pazartesi günü yapılacağı duyurulan araçlı gösteriyi yasakladı.
Yasak kararı, 15 Şubat Salı günü sabah 08:00'e kadar yürürlükte kalacak. Protestoların devam etmesi halinde yasağın uzatılacağı belirtiliyor.
Ghent Belediyesi de, 20 Şubat Pazar gününe kadar motorlu araç konvoyunu yasakladı.
Gösteri yapmakta ısrar edenler Heysel Stadyumu C otoparkına yönlendirilecek. Gösteri yasağını ihlal eden sürücülere "kasten trafiği engelledikleri" gerekçesiyle para cezası verilecek ve haklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.
Brüksel yönetimi, özellikle Pazartesi günü yaşanabilecek trafik sıkıntısı nedeniyle zorunlu olmadıkça Belçikalıların araçlarla Brüksel ve çevresine gelmemeleri çağrısında bulundu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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