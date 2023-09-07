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        Haberler Dünya Belçika'da okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı

        Belçika'da okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı

        Belçika'da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim, Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosunda yapılan oylamayla yasalaştı. Karar oy birliğiyle alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 20:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:57
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        Belçika'da okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı
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        Karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edilirken yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.

        Tasarı, öğle saatlerinde parlamento önünde çoğunluğu Müslüman kişiler tarafından protesto edilmişti.

        Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar ise ortak bir açıklama yaparak, hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu öne sürmüştü.

        Açıklamada, “Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz.” ifadeleri kullanılmıştı.

        Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.

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        #belçika
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