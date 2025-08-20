Habertürk
        Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe giriyor | Sağlık Haberleri

        Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe giriyor

        Belçika'da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımının, ülke genelinde yasaklanacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:40
        Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe giriyor
        Belçika’da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımına dair yasak, eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak.

        Ülkenin üç dil topluluğunun farklı düzenlemeler benimsediği, yasağın tüm bölgelerde geçerli olacağı belirtildi. Okulların ise disiplin yaptırımlarını kendilerinin belirleyeceği kaydedildi.

